В Уфе жители неосвещенной улицы боятся наркоманов и наркодилеров

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе жители улицы Волочаевской Кировского района жалуются, что окрестности их частных домов облюбовали наркоманы и торговцы зельем.

Причина — в отсутствии освещения, сообщает телеканал «Вся Уфа», который разбирался в ситуации. Три года назад там были установлены новые фонарные столбы, только фонарей на них так и не появилось. С наступлением темноты здесь начинают проявлять свою активность наркоманы и распространители запрещенных веществ, утверждают местные жители. И если раньше молодые люди прятались в лесопосадке вблизи частных домов, то сейчас они практически не скрываются.

«Недавно произошел летальный случай», — говорит Татьяна Трофимова. Этой смерти можно было бы и избежать, говорит местный житель Василий Рощин. Как раз он и обнаружил труп в тот злополучный день.

Опасений у местных жителей прибавилось после того, как здесь стали оставлять так называемые закладки. Теперь улица Волочаевская является не только местом сбора наркоманов, но и точкой для наркодилеров.

Уже в течение трех лет люди вынуждены сами себя ограничивать комендантским часом. А в осенне-зимний период, когда светает поздно, а темнеет рано, детей в школу без сопровождения взрослых просто не отпускают.

Жители Волочаевской рассказали, что неоднократно обращались в администрацию Кировского района, но ситуация осталась прежней.

«Районная администрация уже приступили к формированию этих адресов, куда войдет и улица Волочаевская Кировского района», — комментирует начальник отдела пресс-службы информационно-аналитического управления Администрации Уфы Мария Адиятуллина.

Между тем, ситуацией заинтересовались участники движения «Чистая Черниковка». Они решили создать общественную дружину для контроля за злополучным участком. Активисты намерены проводить здесь рейды.