Фото: ИА «Башинформ» ОНФ начал прием работ на пятый конкурс «Правда и справедливость» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Общероссийский народный фронт и Союз журналистов России начали прием конкурсных работ пятого Всероссийского конкурса для региональных журналистов. Работы будут приниматься до 15 ноября 2018 года. В разные годы победителями конкурса становились три журналиста ИА «Башинформ».

Традиционно эксперты рассматрят работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях. В нем могут принять участие региональные журналисты, работающие во всех видах СМИ, а также блогеры, создающие уникальный собственный контент.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что в этом году журналистские работы должны соответствовать одному или нескольким из 12 направлений нового «майского суперуказа» Президента России Владимира Путина. Эти темы затрагивают наиболее чувствительные стороны жизни людей — демография, качественные автомобильные дороги, здравоохранение и образование, производительность труда и поддержка занятости, жилье и городская среда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, экология.

«Главная задача СМИ – отражать темы и проблемы, которые волнуют простых граждан, и таким способом влиять на ситуацию, заставлять ее меняться. Мы стремимся поддержать журналистов, чьи материалы вызывают широкий общественный резонанс и заставляют чиновников проснуться и принять действенные меры. Конкурс Общероссийского народного фронта и Союза журналистов России – это возможность выделить и поддержать этих людей, которые не побоялись независимо и беспристрастно показать сложности в ключевых сферах жизни – от ЖКХ до образования и экологии, от состояния дорог до занятости людей. На конкурс принимаются и положительные примеры, сюжеты о том, как люди добиваются прорыва в той или иной сфере. Ведь исполнение указа и поручений президента – это сложные задачи. Они должны выполняться на местах, в регионах, городах и селах, изменения должен почувствовать каждый. И роль журналистов здесь трудно переоценить — вы, коллеги, помогаете заострить внимание на главном, что действительно волнует людей», — отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

Конкурс ОНФ «Правда и справедливость» является крупнейшим в стране профессиональным конкурсом для региональных журналистов, как по географии участников (представлены все 85 субъектов России), так и по числу поступающих заявок. В этом году ОНФ проводит конкурс при сотрудничестве с Союзом журналистов России (СЖР). Глава профессионального объединения Владимир Соловьев напомнил, что в рамках прошлого конкурса «Правда и справедливость» при сотрудничестве с Союзом журналистов была организована номинация «Почему я иду на выборы», лауреатами которой стали 100 представителей журналистского сообщества.

Победители конкурса получат возможность приехать на Медиафорум ОНФ, который состоится весной 2019 года. Это масштабное мероприятие, которое состоит из нескольких частей. Его участники обсуждают насущные вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, а также телеканалов. Пленарное заседание Медиафорума традиционно посещает президент страны, лидер ОНФ Владимир Путин, и у журналистов из разных регионов страны на протяжении всех прошедших встреч была возможность задать волнующий его и его земляков вопрос президенту. И важно, что по итогам каждой такой беседы глава государства подписывает конкретные поручения правительству для решения вопросов, поднятых представителями СМИ», — рассказала Тимофеева.Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, тематикой конкурсных работ и отправить заявку можно на официальном сайте фонда ОНФ «Правда и справедливость».