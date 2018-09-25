Эксперты назвали «Нефть. Мед. SMM» конференцией «федерального уровня»

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УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе состоялась конференция по продвижению бизнеса в соцсетях «Нефть. Мед. SMM». В течение двух дней предприниматели, маркетологи, пиарщики и специалисты по social media marketing перенимали опыт экспертов в вопросах анализа трафика, знакомились с новейшими цифровыми инструментами, тенденциями в ведении сообществ компаний, секретами комьюнити-менеджмента и многом другом. Своими кейсами и наблюдениями делились знаковые эксперты России в области SMM: Павел Гуров, Герман Ермолаев, Алексей Ткачук, Влад Титов, Андрей Фрольченков и другие.

«Уровень организации конференции в Уфе в этой отрасли превзошел аналогичные проекты Москвы и близок к «Суровому питерскому SMM» в Санкт-Петербурге. Ничего провинциального я здесь не увидел», — отметил Павел Гуров.

Второй день конференции стал для участников по-настоящему сложным: организаторы подготовили непростой проект-стартап от реального заказчика, для которого было предложено придумать инструкцию по продвижению. Модераторы воркшопа Елена Макарова, Антон Горбик и Владимир Казаков на основе своих авторских методик поделились пошаговым планом действий по созданию бренд-платформы, контентной и рекламной стратегии продвижения услуг.

«Мы благодарны организаторам конференции за интеграцию нашего проекта в «Нефть. Мед. SMM»! Если честно, всё, что происходило до и во время конференции, превзошло наши ожидания. Первый день оказался для нашей команды исключительно полезным — наконец-то нам, заказчикам, четко и интересно объяснили все, что необходимо знать об SMM-продвижении. И отдельное спасибо участникам воркшопа: нас настолько порадовали их вовлеченность и компетенции, что мы решили привлечь некоторых из участников второго дня к работе над нашим проектом», — прокомментировала Мария Ерофеева, представитель генерального партнера мероприятия.

Финалом первого дня стали медиа-дебаты, на которых поднималась тема эффективности размещения информации в СМИ, блогах или через SMM-cпециалистов. В рамках дискуссии представители каждой разновидности медиа-отрасли поделились своим видением собственной результативности в качестве канала коммуникации и источника сигнала. Так, по мнению заместителя главного редактора ИА «Башинформ» Рушаны Ибраевой, СМИ необходимы бизнесу в первую очередь для формирования долгосрочной деловой репутации, а ее коллега из «Комсомольской правды» в Уфе Ильдар Ахмадеев подчеркнул, что современные СМИ Башкортостана представляют собой не только газеты, радио или телевидение, но и комплексный и самодостаточный интернет-ресурс. Сторону блогеров представлял Владимир Кобзев, чья точка зрения сводится к тому, что важно не столько то, что и в какой социальной сети пишет блогер, сколько его умение «упаковывать» нужную для клиента информацию под поисковые запросы. Позицию SMM защищали Герман Ермолаев и Антон Горбик, которые в очередной раз постарались донести до слушателей мысль о том, что smm-продвижение занимает много месяцев, но при компетентном подходе способно выполнить задачу заказчика по продажам за один день.

«Задачей дискуссии было обозначение пула вопросов, которые чаще всего задают заказчики рекламных материалов. «Что мне даст публикация в СМИ или у блогера, сколько она стоит и в какие сроки удастся вернуться вложенные деньги» — самые распространенные запросы. Участники дебатов ответили на них, исходя из своего опыта и видения ситуации. И это было крайне важно -показать клиентам, сидящим в зале, реальных «медиа-людей» и дать услышать их мнение. Успешность проведенной дискуссии измеряю отзывами тех, кто после ее окончания поблагодарил за работу», — прокомментировала итоги медиадебатов соорганизатор конференции Екатерина Телина.

В рамках конференции состоялось и вручение Первой SMM-премии Башкортостана. Заявки оценивали приглашенные эксперты. Победителями в пяти номинациях стали уфимские эсэмэмщики Алмаз Гатауллин, Артур Хакимов, Елена Батурина, Никита Беззубенко и Максим Гриб, который получил Гран-при за продвижение проекта в Самаре.

Еще одним итогом события стало розыгрыш благотворительной лотереи, которая была организована вместе с фондом помощи тяжело больным детям «Потерь нет». Призы были собраны благодаря отклику двадцати компаний и предприятий республики. По словам руководителя фонда Радмилы Сурначевой, вырученная сумма от продажи билетов пойдет на оплату необходимого для восьмилетней уфимки Изабеллы Беловой обследования в Германии.