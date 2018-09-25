Фото: студия «Bashkirian Beauty» Красавице из Башкирии нужна онлайн-поддержка в конкурсе «Мисс Студенчество России» Фото: студия «Bashkirian Beauty»

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Четверокурсница физического факультета Башкирского государственного университета Гузелия Ишмухаметова представляет республику в Крыму на состязании «Мисс и Мистер Студенчество России — 2018». Девушке нужна поддержка земляков, пока она с более 1000 голосами на четвертой позиции. Гузелию опережают хозяйка конкурса, студентки из Приморского края и Ростовской области.

Поддержать будущего геофизика и отдать за нее свой голос можно прямо сейчас на официальном сайте конкурса.

Торжественное открытие финала Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта состоялось в Севастополе. В нем принимают участие 38 девушек и 22 молодых человека, которые стали победителями внутривузовских и региональных этапов.

По словам Гузелии, она ждала день, чтобы познакомиться со всеми участниками лично, и вечер знакомств прошел очень тепло. Студентка из БашГУ добавила, что впереди усердная подготовка к финалу.

«Гузелия — многогранная личность, она лидер в своём вузе, инициатор научных симпозиумов. Кроме того, она очень творческая личность, это подтверждают ее победы на разных конкурсах. Гузелия — победительница телепроектов «Баик», финалистка конкурса красоты «Хылыукай», обладательница Гран-при фестиваля «Студенческая весна», — говорит Линара Тагирова, директор студии «Bashkirian Beauty», где занимается девушка. — Моя воспитанница — цельный человек, с активной жизненной позицией, готовая всегда помочь, готовая учиться, познавать и открывать».