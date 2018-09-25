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Две представительницы Башкирии - призеры чемпионата рабочих профессий «Навыки мудрых»

ОБЩЕСТВО
Победительница чемпионата "Навыки мудрых" Нина Бессарабова
Фото: автор

Две представительницы Башкирии - призеры чемпионата рабочих профессий «Навыки мудрых» Фото: автор

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

22 и 23 сентября в московском ВДНХ состоялся первый финал национального чемпионата «Навыки мудрых». Две представительницы Башкирии стали призерами нового направления по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет.

Золотую медаль конкурса завоевала 58-летний преподаватель парикмахерского искусства Уфимского многопрофильного профессионального колледжа Нина Бессарабова.

«Я семь лет подряд готовлю студентов к участию в WorldSkills и этот опыт помог мне победить в прошедшем чемпионате. Всё, что я умею, это благодаря тому, чему я учила студентов, — поделилась с агентством «Башинформ» Нина Бессарабова. — Честно, я до последнего не верила, что именно мне вручат золотую медаль».

По словам опытного парикмахера из Уфы, конкурсантам необходимо было пройти три этапа и доказать свой профессионализм.

«Всё организовано на высшем уровне, — отметила победительница чемпионата «Навыки мудрых». — Мне вручили медаль и диплом. Но одна из главных наград для меня — это поддержка студентов, руководства нашего колледжа и волонтера Татьяны из Стерлитамака. Девушка учится в Москве и весь конкурс она сопровождала меня, болела и даже фотоотчет в Уфу сама отправляла».

Директор Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, когда получил приглашение на чемпионат «Навыки мудрых», даже не думал, что Нина Бессарабова согласится поехать.

«Я преподаю в этом учебном заведении с начала сентября 2018 года. И когда директор спросил, смогу ли я представить наш город на конкурсе, я ответила: «С удовольствием!» — сказала обладательница золотой медали.

Также в финале национального чемпионата «Навыки мудрых» участвовала 52-летний инженер и преподаватель Уфимского колледжа отраслевых технологий. Хлебопек Людмила Николаева заняла второе место.

«Я тружусь в этом колледже уже 16 лет и учу студентов технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий», — рассказала агентству «Башинформ» обладательница серебряной медали.

Уфимке Людмиле Николаевой предстояло на площадке «Технограда» за определенное количество времени испечь пять хлебобулочных изделий по разным технологиям.

Справка

«Навыки мудрых» — новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Более 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет демонстрировали свое мастерство по 26 компетенциям WorldSkills.

Теги: чемпионат, профессиональное мастерство, WorldSkills
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