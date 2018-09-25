Фото: пресс-служба МВД по РБ В Башкирии полицейский спас из горящего дома целую семью Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Отдел полиции по городу Салавату из администрации Бурлинского сельского совета Гафурийского района поступило благодарственное письмо. Председатель сельского поселения просил поощрить сержанта полиции Рамазана Гизатуллина за спасение четырехлетнего ребенка из пожара. Инцидент произошел 10 июня 2018 года в деревне Бурлы.

По данным пресс-службы регионального МВД, об этом факте никто из сотрудников городского отдела полиции не знал. Оказалось, что в тот день у полицейского Рамазана Гизатуллина был выходной. Он вместе с женой и трехлетним сыном поехали в родную деревню на праздник Сабантуй.

После мероприятия по дороге домой Рамазан проезжал деревню Бурлы. В одном из домов он заметил дым, который валил из-под крыши и обволакивал все вокруг. Не раздумывая, страж порядка подъехал к постройке. Заглянув в окно, мужчина разглядел лежащих на кровати мужчину, женщину и маленького ребенка. Рамазан стал стучать в окно, но члены семьи не реагировали. Тогда он подбежал к входной двери, но та была заперта изнутри. Тогда полицейский вместе с подоспевшим соседом погорельцев выломал дверь. Вместе мужчинам удалось вывести жильцов из горящего дома.

После спасения людей сержант полиции сел в свою машину и продолжил путь домой.

«Никто бы и не узнал о героическом поступке своего коллеги, если бы не письмо из Гафурийского района. На вопрос, почему же он никому не рассказал о случившемся, Рамазан ответил, что не видит в своем поступке ничего героического, полагая, что на его месте так поступил бы каждый», — отметили в ведомстве.

Сержант полиции Рамазан Гизатуллин в органах внутренних дел служит всего год. У молодого человека есть семья: супруга, трехлетний сын Ислам и буквально на днях родившийся сын Роберт. Родственники полицейского рады, что у подрастающих мальчиков есть такой пример для подражания — их родной отец.