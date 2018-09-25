Фото: Олег Яровиков Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России. Теперь связаться с сотрудниками службы клиентской поддержки можно по телефону: 8-800-100-00-00. При этом ранее действовавший номер будет активен до тех пор, пока на него будут поступать звонки от клиентов, уточнили в пресс-центре компании.

Количество каналов общения с пользователями услуг почтовой связи постоянно увеличивается. Оперативно получить справочную информацию по вопросам работы почтовой службы можно в онлайн-чате на сайте Почты России, через мобильное приложение, в соцсетях, а также по e-mail: client@russianpost.ru и в мессенджере Viber.

Подать официальное обращение по вопросам качества почтовых услуг можно не только в почтовом отделении, но и на сайте в режиме онлайн.