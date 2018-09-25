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В уфимской Черниковке установили четыре новых арт-объекта

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Уфы

В уфимской Черниковке установили четыре новых арт-объекта Фото: Администрация Уфы

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Четыре новые скульптуры высотой 220 сантиметров установили в уфимской Черниковке около УГНТУ: геолога, геодезиста, нефтяника и трубопроводчика. Фигуры выполнены из черного гранита, а проект разработал скульптор из Санкт-Петербурга — уроженец Уфы Илья Литвинов и архитектор Евгений Черепахин.

Напомним, за последние полгода в столице Башкирии установили более десятка новых арт-объектов на разную тематику: животные, скульптурные образы семьи и другие. В мэрии высказали пожелание установить скульптуры и около других вузов города.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о планах города установить на улице Заки Валиди памятник Рудольфу Нурееву. На данный момент проводятся инженерно-изыскательные работы на сумму 336 тысяч рублей, выделенных из уфимского бюджета.

Теги: скульптуры, арт-объект
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