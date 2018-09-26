В Башкирии впервые пройдет выездной «НКО-фестиваль успешных практик»

УФА, 26 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Первый выездной «НКО-фестиваль успешных практик» состоится 28-30 сентября в Уфимском районе республики на территории детского оздоровительного центра «Восход».

Фестиваль, который проводит Общественный фонд развития города, станет частью проекта «Матрица успешных практик СО НКО Республики Башкортостан», получившего поддержку Фонда президентских грантов и Общественной палаты Республики Башкортостан.

В фестивале примут участие более 100 лидеров некоммерческого сектора региона, которые готовы на примере своего успешного опыта обучать технологиям эффективной работы коллег, передавая знания и накопленный опыт, а также учиться у других. В программе — ярмарка-выставка успешных практик некоммерческих организаций, занятия в проектных классах, культурные и спортивные мероприятия, призванные объединить представителей некоммерческого сектора, шоу-презентация успешных практик, мастер-классы экспертов.

Состоится презентация «Сборника успешных практик НКО Республики Башкортостан». На пленарном заседании участники вместе с экспертами будут обсуждать такие темы, как правила взаимодействия НКО и органов местного самоуправления, инициативное бюджетирование как перспективная модель финансирования проектных инициатив НКО, основы местного самоуправления для общественников, принципы и механизмы распространения успешных практик СО НКО, фонды местных сообществ — объединенный ресурс развития территории.

В заключительный день фестиваля состоится стратегическая сессия «Экспертный клуб НКО», посвященная разработке принципов и моделей взаимодействия НКО в ходе внедрения и распространения успешных практик в регионе.