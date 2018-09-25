Фото: ИА «Башинформ» Башкирия - на 57-м месте в стране по динамике роста зарплаты Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Составлен рейтинг регионов России по динамике изменения заработной платы. По данным РИА Рейтинг, Башкирия оказалась на 57-м месте.

В республике средняя зарплата составила 27 897 рублей по данным за первое полугодие, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 9,7%. При этом покупательская способность (отношение зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг) в регионе составила 2,03. Как сообщало агентство «Башинформ», в РБ самые высокие заработки — на «грязных» производствах.

Эксперты отмечают, что доходы в первом полугодии 2018 года увеличились во всех субъектах России, однако темпы роста существенно отличались. Это объясняется тем, что в регионах различные уровни заработных плат и цен.

Больше всего зарплата выросла в Ингушетии и Кемеровской области — на 15,4% и 15,2%, соответственно. Последнее место в рейтинге занимает Республика Марий Эл, где среднемесячная номинальная заработная плата в марте и мае снижалась на 1,5% и 3,9%. В остальные месяцы показатель рос и по итогам первого полугодия увеличился на 6,9%.

Аналитики отмечают, что по России среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% и составила 42 555 рублей. Темпы роста были самыми высокими за последние пять лет.