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25 сентября Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирию приедут журналисты из ведущих СМИ Белоруссии

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В республику приедет большая делегация ведущих СМИ Белоруссии для участия в Мастерской региональной тележурналистики на базе ГТРК «Башкортостан». Белорусские журналисты станут также гостями Всероссийской премии «Мобильный репортер года», которая пройдет в Уфе с 27 по 29 сентября, сообщили в ГТРК «Башкортостан».

Делегация состоит из журналистов, которые входят в сообщество белорусских и российских СМИ «Друзья-Сябры». Оно существует уже два года. Ранее проект в основном ориентировался на пишущих журналистов, а теперь развивается и телевизионное направление.

«Наши коллеги, работающие в средствах массовой информации, блогеры, просто заинтересованные читатели смогут в рамках проекта чаще встречаться, обсуждать злободневные темы, знакомиться с жизнью журналистских коллективов Белоруссии и России, бывать на важнейших производствах и лучших театрах наших стран, обсуждать философские проблемы — и грибной сезон, искать развязки непростых исторических узлов — и просто дружить», — сообщают представители организации.

В Уфу приедут такие известные журналисты, как руководитель и сооснователь проекта «Друзья-Сябры» Владимир Мамонтов; политический обозреватель, Секретарь Белорусского союза журналистов, сооснователь проекта Андрей Кривошеев; редактор отдела интернет вещания Дирекции информационного вещания Виктор Чуешов, а также представители телерадиокомпаний «Брест», «Витебск», «Гомель», «Гродно».

Для гостей будут организованы мастер-классы и круглые столы от известных журналистов ВГТРК. Кроме того, они посетят село Балтика Иглинского района. Это не случайно, поскольку в нашей республике местом компактного проживания белорусов, которых в Башкортостане насчитывается около 18 тысяч, является именно Иглинский район. Эта территория в конце XIX — начале XX века активно осваивалась белорусами-переселенцами. В основном здесь проживают выходцы из Гродненской, Могилевской, Брестской губерний. Поэтому здесь, в Иглинском районе, в середине 90-х годов прошлого века под влиянием развивающегося в Башкортостане процесса возрождения и развития национальных культур родилась идея создания национально-культурного центра белорусов.

Напомним, III Всероссийская премия «Мобильный репортер года» пройдет в Уфе с 27 по 29 сентября. На нее съедутся лучшие народные корреспонденты страны.

Теги: СМИ, Мобильный репортер
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