Фото: ИА «Башинформ» Изменятся названия комитетов Госсобрания Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В названиях комитетов Госсобрания Башкирии запланированы изменения, сообщает пресс-служба республиканского парламента после состоявшегося накануне совещания по подготовке первого пленарного заседания.

Было предложено сохранить в Госсобрании шестого созыва существующую на данный момент структуру руководящих должностей, число и ключевые направления деятельности постоянных комитетов, расширив предметы ведения некоторых из них.

«В предыдущем созыве Государственного Собрания было сформировано восемь постоянных комитетов. Данная структура продемонстрировала свою работоспособность и эффективность, — прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев. — В то же время современные потребности дальнейшего развития нашей республики актуализировали ряд вопросов, требующих своего правового регулирования. В связи с этим целесообразно внести ряд уточнений в названия комитетов».

Члены оргкомитета предложили следующий перечень постоянных комитетов:

Комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам;

Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации;

Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям (в настоящий момент Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию);

Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму (в настоящее время Комитет по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству);

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию;

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту (в настоящее время Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике);

Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Таким образом, меняются названия трех комитетов. За данную структуру депутатам предстоит проголосовать на первом пленарном заседании, которое состоится 28 сентября. Перед этим пройдет еще одно заседание оргкомитета, на котором будут обсуждаться количественный и персональный состав постоянных комитетов. Подготовка предложений по составу комитетов с учетом мнения фракций и волеизъявления самих депутатов поручена Секретариату Государственного Собрания.