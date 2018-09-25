Фото: Андрей Старостин Башкирия в федеральных СМИ: о превышении полномочий в мэрии Уфы и миграции в Москву Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Впервые за много лет в России сертифицировали самолет сельхозназначения. Первые десять таких самолетов, оснащенных быстродействующей парашютной системой, позволяющей спасти воздушное судно вместе с экипажем, получит компания из Башкортостана.

Самолет с парашютом. «Российская газета» сообщает, что в рамках Международной выставки «Гидроавиасалон-2018» Росавиация выдала сертификат на специализированное воздушное судно Т-500, предназначенное для выполнения авиахимработ. Это первый в истории современной России сертифицированный самолет сельскохозяйственного назначения, отмечается в публикации. Проект Т-500 реализует обнинское НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина («Ростех») совместно с разработчиком машины — фирмой «МВЕН». Самолет успешно прошел все испытания, подтвердив заявленные характеристики. Как пишут в газете, «подтверждением того, что производители "попали в яблочко", служит и подписанный на выставке контракт на поставку первых десяти серийных самолетов компании "РусАвиа". Договор поставки подписали исполнительный директор ООО "Аэропрактика" (ОНПП "Технология") Михаил Удалов и гендиректор ООО Авиакомпания "РусАвиа" (Республика Башкортостан) Дмитрий Торопов».

Согласно договору, в 2018 году «Аэропрактика» поставит авиакомпании «РусАвиа» первые десять серийных воздушных судов Т-500 на 200 млн рублей. Отмечается также, что воздушное судно нового поколения может эксплуатироваться в разных климатических условиях и «оснащено быстродействующей парашютной системой, позволяющей обеспечивать спасение самолета вместе с экипажем».

Сотрудников мэрии Уфы подозревают в превышении полномочий. РИА Новости передает, что «СК в Башкирии заподозрил в халатности сотрудников УЖХ администрации Уфы, которые бесплатно отдали муниципальную квартиру дочери бывшего федерального инспектора». «По факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками администрации Уфы возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении.

В 2008 году между МУП «УЖХ администрации Уфы РБ» и главным федеральным инспектором по Башкирии был заключен договор найма служебного помещения, по которому чиновнику предоставлялась 4-комнатная служебная квартира в Уфе. «В августе 2014 года квартира предоставлена федеральному инспектору на основании договора соцнайма, что сделало возможным передачу квартиры в собственность дочери чиновника, которая зарегистрировала право собственности на жилье, бесплатно переданное ей муниципалитетом», — сообщили следователи. Отмечается, что «при этом неустановленные должностные лица городской мэрии совершили действия, выходящие за пределы их полномочий, чиновник и члены его семьи не были признаны нуждающимися в жилых помещениях в установленном законом порядке, что сделало необоснованным предоставление жилья в собственность дочери госслужащего». В результате утрачено муниципальное имущество стоимостью свыше 3,5 млн рублей. «В 2007-2014 годы главным федеральным инспектором по Башкирии работал Петр Капишников», — уточнили в агентстве.

В Москву, в Москву! Телеканал RT узнал, жители каких городов России чаще всего переезжают в Москву. По данным исследования, проведённого Socialdatahub и Strelka Mag, первое место в этом рейтинге занял Санкт-Петербург. Из города в столицу переехали более 168 тыс. человек. Второе — Екатеринбург, из которого уехали более 40 тыс. жителей. Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород почти с аналогичными показателями. Замыкает первую десятку городов, откуда жители чаще всего перебираются в столицу России, Уфа. В эту десятку вошли также Краснодар, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара.

Погружение в Россию. «Независимая газета» опубликовала дневник политика, проехавшего 38 дней по России — от Москвы до Сахалина. Об авторе дневника сообщается, что это «Никита Исаев — политик, лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики». «Путешествие предполагало реальное погружение в социальную, политическую, экономическую жизнь людей России, попытку понять их проблемы, трудности, ценности, их отношение к самим себе, к стране, обществу, власти…» — пояснили в «НГ».

В частности, рассказывая о пребывании в Уфе, Исаев сообщил, что это «столица Башкирии. В отеле спустился на завтрак в ресторан. Работает канал «Россия-24». Идет репортаж из Сирии. Обычный набор: гранаты, боевики, инородцы, Восточная Гута. Далее — морской эпизод: крейсер «Томск» бьет по вражеским кораблям. Слушаю это краем уха и как-то вот именно сейчас, во время поездки по стране, отчетливо понимаю, почему в народе все время сидит эта чудовищная молитва: «Лишь бы не было войны…». В Стерлитамаке я встретился с человеком, который не молится, но протестует, — продолжает Исаев. — 18 июня житель Стерлитамака Ильдус Хусаинов уведомил местные власти о том, что он объявляет бессрочную голодовку и селится в палатке перед зданием местной управы. Предприниматель, как ни старался, не смог отвоевать свои торговые точки от сноса и захвата… И все для того, чтобы отдать землю некой строительной компании, которая намерена на этом месте возводить жилой дом», — рассказал путешественник об увиденном в Стерлитамаке, заметив, что «после нашей встречи с ним голодовку прекратил. Но, как выяснилось, ненадолго».

В соседнем Челябинске Исаев нашел две темы для федеральных СМИ: это экологическая ситуация и «обманутые дольщики, коих в городе и области около 6 тыс. и которыми никто не занимается». Главный вывод из путешествия Исаева по России: «нельзя чувствовать свою страну и себя своим в ней, если дальше своего забора не двигаться никуда», пишут в газете.

Средний размер автокредита приблизился к рекордной отметке. При этом наименьший размер автокредита отмечен в Башкирии. «Средний размер автокредита в России в августе этого года составил 790,8 тысячи рублей, увеличившись на 17,1% по сравнению с аналогичным показателем 2017-го, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений», — об этом сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй. Одной из главных причин такого роста, по мнению экспертов, является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Так, в августе самый большой средний размер автокредита был отмечен в Москве — 1,103 млн рублей, Московской области — 954,9 тысячи рублей и в Петербурге — 928 тысяч рублей. А наименьший размер НБКИ отметило в республиках Татарстан — 641,2 тысячи рублей и Башкирия — 643,1 тысячи рублей, говорится в сообщении.