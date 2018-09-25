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Председатель Верховного суда Башкирии Михаил Тарасенко покинул пост

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Председатель Верховного суда Башкирии Михаил Тарасенко покинул пост Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Председатель Верховного суда Башкирии Михаил Тарасенко покинул пост. Указом Президента России от 23 сентября №540 «О назначении судей федеральных судов» он назначен председателем Пятого кассационного суда общей юрисдикции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает пресс-служба Верховного суда Башкортостана.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России 17 сентября его рекомендовали на должность председателя Пятого кассационного суда.

В юрисдикцию нового ведомства входят дела судов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Чеченской Республики и других регионов округа. Башкортостан в новой системе судов относится к юрисдикции Шестого кассационного суда со штаб-квартирой в Самаре.

Михаил Тарасенко родился в 1950 году в Кабардино-Балкарской Республике. Окончил Ростовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет. Стаж работы в области юриспруденции — 46 лет, в должности судьи — 18 лет. Имеет первый квалификационный класс судьи.

С 1972 по 2000 год работал в прокуратуре. С 2000 по 2007 год занимал должность председателя Таганрогского городского суда Ростовской области. С 2007 года возглавлял Верховный суд РБ.

Указом Президента РФ в 2016 году Михаилу Тарасенко присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Теги: Верховный суд РБ, назначения
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