Фото: Depositphotos.com Как в Башкирии примиряют супругов, решившихся развестись Фото: Depositphotos.com

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Полгода назад жителям Башкирии стала доступна новая услуга — семейная медиация, направленная на профилактику разводов путем внедрения примирительных технологий, а именно — медиации. В центрах «Семья» пилотных муниципалитетов республики были открыты комнаты примирения, в которых семейные медиаторы работают с семейными парами по сохранению брака, помогают им договориться, услышать и понять друг друга. Помощь оказывается бесплатно, на добровольной основе. О том, что собой представляет данная услуга, рассказала семьярб.рф семейный медиатор, психолог Республиканского ресурсного центра «Семья» Анна Сальманова.

«Семейная медиация — это процесс, при котором беспристрастный медиатор позволяет супругам конструктивно обсуждать существующий между ними конфликт, в том числе в предразводной ситуации. Примирение разводящихся — не главная задача семейной медиации, а способ построения конструктивного диалога в тот момент, когда эмоции застилают разум», — говорит специалист.

«Медиация может проходить до, во время и после судебного разбирательства. Медиатор способствует обсуждению эмоциональных потребностей и пожеланий детей, а также пожеланий каждого из супругов. Специалисты помогают сторонам выработать определённое соглашение по спору. В идеале медиативное соглашение должно содержать столько пунктов, сколько необходимо для эффективного обеспечения потребностей каждой из сторон, в особенности, если это касается бла­гополучия детей. Например, в нем могут содержаться следующие положения: решения об осуществлении родительских прав, о месте жительства детей, информация об осуществлении совместного воспитания и ухода за ребенком, как будет осуществляться право на посещение ребенка, распределение расходов на содержание и образование детей и так далее. Особенно хочется отметить, что негативные последствия развода переживают не только взрослые: в конце концов, они сами всё это затеяли и обладают жизненным опытом, чтобы справиться с проблемной ситуацией. Для ребенка развод воспринимается как трагедия, утрата той жизни, которая у него была изначально, даже если родителям кажется, что его жизнь улучшится. Помочь (насколько это возможно) смягчить это негативное влияние поможет семейная медиация», — рассказала Анна Сальманова.

По словам специалистов, развод — очень сложное и травматическое событие для всей семьи. Иногда он становится единственным решением конфликтных отношений, но у супругов есть все шансы спасти семью. По статистике, 70% пар обратившихся к процедуре медиации, смогли изменить свое решение о разводе. На сегодняшний день семейные медиаторы осуществляют прием по следующим адресам:

г. Уфа: ул. 50 лет СССР, 27/1, тел. (347) 286-02-37;

ул. Мусоргского, 19 а, тел. 286-12-53;

ул. Р. Зорге, 31, тел. 286-02-16;

ул. Гафури, 103, тел. 286-02-52;

ул. Б. Хмельницкого, 68/1, тел. 286-02-36;

ул. Пархоменко, 133/1, тел. (347) 276-56-12;

г. Благовещенск, ул. Седова, 107, тел. 8 (34766) 3-30-81;

г. Кумертау, ул. Горького, 11, тел. (34761) 2-04-20, 8 (34761) 4-10-48;

с. Чишмы, ул. Кирова, 19, тел. 972-26-55;

с. Кармаскалы, ул. Кирова, 40, тел. (34765) 2-12-82.