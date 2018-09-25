Фото: Лейла Аралбаева Одно из озер Башкирии признано самым популярным местом для отдыха в России Фото: Лейла Аралбаева

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал самые популярные для отдыха озера России в начале осени текущего года. На первом месте в ТОПе-3 — озеро Яктыкуль (Банное), находящееся в Абзелиловском районе Башкирии. Далее следуют Селигер в Тверской области и Байкал в Иркутской области.

Специалисты сервиса проанализировали брони жилья туристами в России с 1 по 30 сентября. По их данным, в Башкирии предпочитают самый длительный отдых на озёрах. Туристы на Яктыкуле в сентябре в среднем проводят по 4,5 дня и тратят на аренду жилья 3,1 тысячи рублей в сутки, зачастую бронируя проживание сразу на две семьи.

Для сравнения на Селигере — 4,2 тысячи рублей/ 4 ночи и на Байкале — 4,9 тысяч рублей/ 2,5 ночи.