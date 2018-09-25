Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.15 ↓

EUR 77.68 ↑

25 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Одно из озер Башкирии признано самым популярным местом для отдыха в России

ОБЩЕСТВО
Фото: Лейла Аралбаева

Одно из озер Башкирии признано самым популярным местом для отдыха в России Фото: Лейла Аралбаева

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал самые популярные для отдыха озера России в начале осени текущего года. На первом месте в ТОПе-3 — озеро Яктыкуль (Банное), находящееся в Абзелиловском районе Башкирии. Далее следуют Селигер в Тверской области и Байкал в Иркутской области.

Специалисты сервиса проанализировали брони жилья туристами в России с 1 по 30 сентября. По их данным, в Башкирии предпочитают самый длительный отдых на озёрах. Туристы на Яктыкуле в сентябре в среднем проводят по 4,5 дня и тратят на аренду жилья 3,1 тысячи рублей в сутки, зачастую бронируя проживание сразу на две семьи.

Для сравнения на Селигере — 4,2 тысячи рублей/ 4 ночи и на Байкале — 4,9 тысяч рублей/ 2,5 ночи.

Теги: отдых, Банное
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Во время матча на льду умер хоккеист из Уфы
Трагедия произошла 21 сентября в Москве. Во время хоккейного матча умер 49-летний игрок из Уфы. Об этом пишет «Московский комсомолец». Издание сообщает,
Минтруд Башкирии напомнил, как будем отдыхать в октябре 2018 года
11 октября жители Башкирии будут отмечать День Республики. В этот день 28 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Баш
Из Башкирии уходит бабье лето: начинаются осенние дожди и снег
Короткое бабье лето уходит из Башкирии. 25 сентября - последний теплый день на этой неделе. Во вторник воздух прогреется до 23 градусов, осадков не ожи
Прогноз на матч КХЛ в Челябинске «Трактор» - «Салават Юлаев»
24 сентября на челябинском льду состоится матч КХЛ местного «Трактора» с уфимским «Салаватом Юлаевым». На данный момент хозяева встречи занимают девятую
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть