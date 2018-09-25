Прошедшие в Госсобрание Башкирии партии образовали свои фракции

Фото: пресс-служба БРО партии «Единая Россия»

Фото: пресс-служба БРО партии «Единая Россия»

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Накануне, 24 сентября, на совещании депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ шестого созыва члены каждой партии образовали свои фракции. Руководителем фракции «Единая Россия» избран Рустам Ишмухаметов, фракцию ЛДПР возглавил Вячеслав Рябов, фракцию КПРФ — первый секретарь башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, фракцию «Справедливой России» — лидер партии в Башкирии Юрий Игнатьев, сообщили в региональных отделениях партий.

«По итогам голосования «Единая Россия» получила 79 мандатов, КПРФ – 15, ЛДПР – 7, и «Справедливая Россия» – 5, «Патриоты России» — 2, «Зеленые» – 1 и один мандат у самовыдвиженца. Новому составу парламента предстоит работать в условиях еще большей многопартийности, чем пятому созыву. Нужно будет учитывать мнения представителей всех партий. Уверен, вновь избранный депутатский корпус Госсобрания, руководствуясь принципами преемственности, сохранит и преумножит достигнутые результаты», — рассказал Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев.

На совещании создан оргкомитет по подготовке к проведению первого заседания Госсобрания — Курултая РБ, который пройдет 28 сентября. Председателем организационного комитета стал Константин Толкачев.

«На первом заседании комитета предполагается определение повестки. Необходимо будет избрать большое количество органов, формируемые Государственное Собрание РБ. Много вопросов будет, связанные с определением персоналий, которые будут рекомендованы для обеспечения управленческого воздействия, как в масштабе Госсобрания, так и в рамках предмета деятельности отдельных комитетов. Будут созданы комиссии — их у нас семь – по самым различным направлениям деятельности. Они в отличие от комитетов не обладают правами законодательной инициативы. Комиссии будут заниматься работой согласно своих предметов в обеспечении текущей работы Госсобрания РБ. Они будут действовать на постоянной основе на протяжении всего созыва», — прокомментировал Константин Толкачев.

В этом году парламент республики существенно обновился. Из предыдущего состава остались только 35 депутатов, а 75 человек избраны впервые. Увеличилось количество женщин – сейчас их 18 человек. Много представителей молодежи – более половины депутатов в возрасте до 50 лет.