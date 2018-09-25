Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.15 ↓

EUR 77.68 ↑

25 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирию прибыла официальная делегация Вьетнама

ПОЛИТИКА

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостан прибыла официальная делегации провинции Бария-Вунгтау Социалистической Республики Вьетнам. О планах Башкирии наладить экспорт сельхозпродукции в Азию и, в частности, во Вьетнам заявлял на полях Восточного экономического форума во Владивостоке премьер-министр Правительства республики Рустэм Марданов. Визит представителей Вьетнама связан с дальнейшим развитием межрегионального сотрудничества.

В составе делегации — представители деловых кругов и парламентарии. Возглавил ее член ЦК КПВ, секретарь Комитета КПВ, председатель Народного совета провинции Бария-Вунгтау Нгуен Хонг Линь. В Уфу также прилетел Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в России Нго Дык Мань.

Программу двухдневного визита откроет встреча с руководством республики. Сегодня же запланировано общение с Председателем Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачевым и руководителями фракций парламента республики шестого созыва с делегацией провинции Бария-Вунгтау Социалистической Республики Вьетнам.

Во второй половине дня 25 сентября состоится встреча с руководством УГНТУ и вьетнамскими студентами. Там же гости ознакомятся с деятельностью Башкирско-вьетнамского общества дружбы.

В среду делегация примет участие в круглом столе с руководителями органов исполнительной власти региона. В рамках культурной программы визита гости осмотрят памятник Салавату Юлаеву, посетят Музей археологии и этнографии УФИЦ РАН. Под занавес посещения региона состоится общение с представителями вьетнамской диаспоры.

Теги: международное сотрудничество
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Во время матча на льду умер хоккеист из Уфы
Трагедия произошла 21 сентября в Москве. Во время хоккейного матча умер 49-летний игрок из Уфы. Об этом пишет «Московский комсомолец». Издание сообщает,
Минтруд Башкирии напомнил, как будем отдыхать в октябре 2018 года
11 октября жители Башкирии будут отмечать День Республики. В этот день 28 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Баш
Прогноз на матч КХЛ в Челябинске «Трактор» - «Салават Юлаев»
24 сентября на челябинском льду состоится матч КХЛ местного «Трактора» с уфимским «Салаватом Юлаевым». На данный момент хозяева встречи занимают девятую
На этой неделе в Башкирии ожидается ненастная дождливая погода
На текущей неделе на территории Башкортостана прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха до значений ниже среднемноголетних. По информации
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть