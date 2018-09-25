В Башкирию прибыла официальная делегация Вьетнама

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостан прибыла официальная делегации провинции Бария-Вунгтау Социалистической Республики Вьетнам. О планах Башкирии наладить экспорт сельхозпродукции в Азию и, в частности, во Вьетнам заявлял на полях Восточного экономического форума во Владивостоке премьер-министр Правительства республики Рустэм Марданов. Визит представителей Вьетнама связан с дальнейшим развитием межрегионального сотрудничества.

В составе делегации — представители деловых кругов и парламентарии. Возглавил ее член ЦК КПВ, секретарь Комитета КПВ, председатель Народного совета провинции Бария-Вунгтау Нгуен Хонг Линь. В Уфу также прилетел Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в России Нго Дык Мань.

Программу двухдневного визита откроет встреча с руководством республики. Сегодня же запланировано общение с Председателем Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачевым и руководителями фракций парламента республики шестого созыва с делегацией провинции Бария-Вунгтау Социалистической Республики Вьетнам.

Во второй половине дня 25 сентября состоится встреча с руководством УГНТУ и вьетнамскими студентами. Там же гости ознакомятся с деятельностью Башкирско-вьетнамского общества дружбы.

В среду делегация примет участие в круглом столе с руководителями органов исполнительной власти региона. В рамках культурной программы визита гости осмотрят памятник Салавату Юлаеву, посетят Музей археологии и этнографии УФИЦ РАН. Под занавес посещения региона состоится общение с представителями вьетнамской диаспоры.