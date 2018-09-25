В Уфе на ярмарке вакансий Job market представят рабочие места для молодежи
УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Молодежная ярмарка вакансий Job market состоится 10 октября на площади перед Lifestyle центром «Башкирия» (ул. Менделеева, 205а).
Мероприятие проводится в рамках городского фестиваля «Молодежь – сердце Республики!».
Посетители ярмарки вакансий смогут лично пообщаться с работодателями столичных предприятий и организаций, которые представят свои вакансии постоянного и временного характера.
Участникам мероприятия представится возможность пройти профориентационное тестирование, получить юридическую консультацию по вопросам трудового законодательства и рекомендации по построению эффективной профессиональной траектории.
Организатором ярмарки выступает уфимский Центр содействия занятости молодежи. Подробную информацию можно получить по телефону: 279-06-56.
Ярмарка будет работать с 17.00 до 18.30 часов.