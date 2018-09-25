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В Уфе на ярмарке вакансий Job market представят рабочие места для молодежи

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Молодежная ярмарка вакансий Job market состоится 10 октября на площади перед Lifestyle центром «Башкирия» (ул. Менделеева, 205а).

Мероприятие проводится в рамках городского фестиваля «Молодежь – сердце Республики!».

Посетители ярмарки вакансий смогут лично пообщаться с работодателями столичных предприятий и организаций, которые представят свои вакансии постоянного и временного характера.

Участникам мероприятия представится возможность пройти профориентационное тестирование, получить юридическую консультацию по вопросам трудового законодательства и рекомендации по построению эффективной профессиональной траектории.

Организатором ярмарки выступает уфимский Центр содействия занятости молодежи. Подробную информацию можно получить по телефону: 279-06-56.

Ярмарка будет работать с 17.00 до 18.30 часов.

Теги: молодежная политика, трудоустройство
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