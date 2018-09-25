В Уфе пройдет строительный бизнес-форум

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Строительный бизнес-форум, который объединит выставки «Уралстройиндустрия», «Недвижимость», новый проект Interior&Design, деловую программу для специалистов и просветительские мероприятия для студентов, состоится 25 сентября на площадках ВДНХ-ЭКСПО.

Форум соберет сотни участников из регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья для обсуждения широкого спектра вопросов в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, проектного финансирования, ипотечного кредитования, реализации федеральных, региональных и муниципальных жилищных программ.

Всего в рамках форума состоится 15 бизнес-мероприятий. Главным событием станет пленарное заседание «Закон о долевом строительстве: взаимодействие власти и бизнеса». С 1 июля 2018 года в связи с принятием 175-ФЗ внесены масштабные поправки. В рамках пленарного заседания разъяснят, как закон помогает предотвратить возможность нарушения прав граждан — участников долевого строительства и защитить их интересы по вновь заключаемым договорам. Какие новые требования появились к застройщикам и какую роль закон отводит банкам в сфере долевого строительства.

Организаторы приглашают всех заинтересованных поучаствовать в работе форума.