Ведущая российского телеканала Ольга Башмарова даст в Уфе мастер-класс

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Ведущая федерального эфира телеканала «Россия 24» Ольга Башмарова даст в Уфе мастер-класс.

Известная тележурналистка станет гостьей III Всероссийской премии «Мобильный репортер года», которая состоится в Уфе с 27 по 29 сентября.

Ольга Башмарова – автор и ведущая программы «Горизонты атома» на телеканале «Россия-24». Она брала интервью у многих известных людей – политиков, общественных и государственных деятелей, руководителей государства.

В списке ее интервьюеров – Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Сергей Кириенко. Есть и иностранные спикеры, с которыми Ольга Башмарова свободно разговаривает на их родном языке – английском и итальянском. Именно поэтому ей доверили один из самых эксклюзивных мастер-классов премии — «Интервью. Как правильно задавать вопросы и как разговорить скованного интервьюера?».

Телеведущая обещала раскрыть секреты успешного и интересного разговора с собеседником, поделиться как положительным, так и отрицательным опытом бесед один на один. А также рассказать — как подготовиться к интервью, что делать, если спикер не отвечает на заданные вопросы, говорит односложно или пришел в неподобающем для телеэфира виде.

СПРАВКА. Карьеру на телевидении Ольга Башмарова начала в качестве корреспондента на региональном канале. Являлась ведущей эфира программы «Вести Калининград». Затем вела ток-шоу о политике «Позиция» и работала автором и ведущей программы «Вести экономики». Позднее переехала в Москву. На Всероссийской государственной телерадио компании и канале Россия 24 в качестве ведущей информационных выпусков работает с весны 2008 года. Является автором и ведущей программы «Горизонты атома».