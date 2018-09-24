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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии директор задолжал сотрудникам зарплату на сумму более 4 млн. рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Карина Камаева

В Башкирии директор задолжал сотрудникам зарплату на сумму более 4 млн. рублей Фото: Карина Камаева

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии директор ООО «Профстрой» (Нефтекамск) не выплачивал сотрудникам зарплату. За два месяца сумма невыплаченных денег достигла более 4 млн. рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела по обвинению 57-летнего директора ООО в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше 2 месяцев).

По версии следствия, с марта по декабрь 2016 года директор общества, заведомо зная о наличии задолженности перед 17 работниками, не принял мер к ее погашению.

При наличии такого долга фирма имела возможность произвести выплату заработной платы работникам, но имеющиеся в организации денежные средства в сумме свыше 3,5 млн. рублей по указанию руководителя направлялись на расчеты с поставщиками и иные нужды.

Вину в совершении инкриминируемого преступления мужчина не признал.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Невыплата зарплаты, Прокуратура
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