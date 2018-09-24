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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

История собаки, спасшей семью из Башкирии, получила продолжение - видео

ОБЩЕСТВО
Фото: газета «Октябрьский нефтяник»

Фото: газета «Октябрьский нефтяник»

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Невероятная история пса Ричи из города Октябрьского, спасшего хозяев, получила продолжение. Теперь отважный Ричи — звезда столичного телевидения, сообщает газета «Октябрьский нефтяник». Летом к собаке приезжала съемочная группа программы «Невероятные истории». А совсем недавно у звездного животного обнаружился еще один талант — певческий. Пока в репертуаре начинающего певца только одна композиция — он самозабвенно скулит под аккомпанемент скрипки Ибрагима из сериала «Великолепный век».

Прошлой весной Ричи ﻿спас семью Колосовых из горящего дома. Огонь вспыхнул на чердаке из-за замыкания электропроводки, когда вся семья уже мирно спала. Неладное почувствовал лишь пес, он-то и начал будить домочадцев: скулил, метался по комнатам, облизывал руки. Сначала его ругали за то, что мешает спать, но четвероногий не унимался и все-таки добился, чтобы Галина, ее супруг Роман и дочь Яна окончательно проснулись и поняли, что дом горит. Домочадцы успели только одеться, взять документы и вовремя выскочить из дома — на них мог обрушиться потолок.

Неравнодушные жители собрали погорельцам чуть больше 30 тысяч рублей, семья получила и полагающуюся им компенсацию. Откликнулись родственники, друзья и незнакомые люди. На собранные деньги Колосовы частично отремонтировали дом.

Теги: погорельцы, домашние животные
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