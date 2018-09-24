УГНТУ стал членом Всемирной ассоциации энергетических университетов

Фото: УГНТУ









Фото: УГНТУ

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

22-23 сентября делегация УГНТУ во главе с ректором Р.Н. Бахтизиным приняла участие в мероприятиях, которые проходили в Пекинском нефтяном университете и были посвящены созданию Всемирной ассоциации энергетических университетов.

Представители 28 энергетических университетов, среди которых и Уфимский государственный нефтяной технический университет, из 16 стран мира (Китай, США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Австралия, Бразилия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и Малайзия) подписали документ «Декларация Всемирного энергетического университета».

Согласно декларации, в целях создания глобального сообщества по вопросам образования в области энергетики и нефтегазовой отрасли необходимо поощрять обмены и сотрудничество между университетами разных стран, служить экономическому и социальному развитию. Ассоциация выступает за совместное использование ресурсов и взаимную выгоду, а также содействует научным исследованиям и образованию в энергетической отрасли и содействует академическим, экономическим и культурным обменам, способствует развитию содружества людей.

На первом пленарном заседании члены Ассоциации коллективно обсудили устав альянса, проголосовали за создание организации штаб-квартиры в Пекинском нефтяном университете, рассмотрели дизайнерское решение логотипа альянса и другие вопросы.

Рамиль Назифович Бахтизин выступил с докладом «Международное сотрудничество — приоритет развития УГНТУ». Он поздравил ректора Пекинского нефтяного университета с 65-летним юбилеем вуза и пригласил его принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию Уфимского государственного нефтяного технического университета.