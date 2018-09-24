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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе росгвардейцы эвакуировали жильцов из задымленного коттеджа

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

В Уфе росгвардейцы эвакуировали жильцов из задымленного коттеджа Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе утром 24 сентября на пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого коттеджа в посёлке Чесноковка. На место выехали старший прапорщик Ильгиз Мусабиров и прапорщик Григорий Родин.

Когда росгвардейцы прибыли на место, то обнаружили сильное задымление здания со стороны бани, прилегающей к коттеджу. Они сообщили о случившемся в пожарную охрану и приступили к эвакуации жильцов — шести человек, в том числе двоих малолетних детей.

Выяснилось, что источником возгорания стал осушитель воздуха, установленный в бане. При его использовании произошло короткое замыкание и возгорание.

«Благодаря слаженной работе всех оперативных служб пожар удалось потушить, никто не пострадал», — отметили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Теги: Росгвардия, задымление
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