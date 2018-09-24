Ученые продолжают наблюдать за районом эпицентра землетрясения на Урале

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Ученые продолжают наблюдения в районе эпицентра землетрясения на Урале. В начале октября ученые Горного института Уральского отделения (УрО) РАН отправятся в новую экспедицию в Катав-Ивановский район Челябинской области, где 5 сентября произошло землетрясение с магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущали жители трех регионов — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. По данным Уральской сейсмологической сети, после основного ночного толчка в течение дня 5 сентября было зарегистрировано 19 афтершоков — новых толчков различной силы, в том числе один магнитудой 4,7.

Специалисты Горного института соберут данные с сейсмостанции, которая была установлена для мониторинга текущей ситуации, передает ТАСС информацию от сотрудника лаборатории природно-техногенной сейсмичности института УрО РАН Филиппа Верхоланцева. Всего для мониторинга ситуации в этом районе были установлены три временные сейсмические станции. Одна из них — недалеко от границы Башкирии и Челябинской области на территории Южно-Уральского заповедника.

Можно ли предсказать землетрясения и как вести себя в случае очередного ЧС, читайте в спецпроекте ИА «Башинформ».