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Минздрав Башкирии проводит проверку по факту обнаружения в лесу упаковок с лекарствами

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Минздрав Башкирии проводит проверку по факту обнаружения в лесу упаковок с лекарствами Фото: соцсети

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Министерство здравоохранения Башкортостана проводит служебную проверку по факту обнаружения в лесном массиве выброшенных упаковок с лекарствами. Как информировало агентство «Башинформ», в Кармаскалинском районе 21 сентября супруги собирали в осеннем лесу грибы. Недалеко от детского спортивно-оздоровительного лагеря они нашли разбросанные упаковки с препаратами, предназначенными для восстановления организма после трансплантации органов. Мужчина опубликовал фотографии с места находки в соцсетях — ситуация вызвала большой резонанс.

На следующий день мужчина вновь пришел в лес, но лекарств там уже не было, только метрах в десяти от места предыдущей находки он обнаружил одну упаковку таблеток. По названию выяснилось, что это иммунодепрессивное средство, которое отпускается только по рецепту врача. Препарат предназначен для профилактики острого отторжения органа у больных после пересадки почки. Также он выписывается для профилактики острого отторжения органа и с целью улучшения выживаемости трансплантата и выживаемости пациентов после пересадки сердца.

«Министерством здравоохранения РБ проводится служебная проверка по факту обнаружения лекарственных препаратов в неположенном для этого месте. Лекарственные препараты, которые необходимо утилизировать, актируются и сдаются организациям, которые имеют для этого специальную лицензию», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также по данному факту региональный Следственный комитет организовал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Теги: лекарства, медицина
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