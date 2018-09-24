Фото: ИА «Башинформ» Уфимец Рафиль Хайбрахманов признан лучшим водителем грузовика России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимец Рафиль Хайбрахманов признан лучшим водителем грузовика России. В Ростове-на-Дону завершился конкурс «Лучший водитель грузовика», который был организован Министерством транспорта Российской Федерации, Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта и Правительством Ростовской области.

За призовой фонд в миллион рублей приехали бороться более 50 водителей из различных регионов России. В течение трёх конкурсных дней водители соревновались в фигурном вождении и в знании правил дорожного движения в двух категориях: автомобили грузоподъёмностью до 5,5 тонны и автомобили грузоподъёмностью свыше 10 тонн.

Рафиль Хайбрахманов из Уфы получил серебро в категории свыше 10 тонн. Золотую медаль выиграл Петр Иванов из Набережных Челнов, бронза досталась представителю Москвы Петру Михайлову.

Победителем в категории грузовиков до 5,5 тонны стал Алексей Лезин из Челябинска, второе место занял Петр Михайлов из Москвы, бронза — у представителя Санкт-Петербурга Комилову Сунатулло.

По словам организаторов, такие ежегодные смотры — важная часть Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». По состоянию на 2018 год в Российской Федерации зарегистрировано 6,4 млн грузовых автотранспортных средств, из которых 63 тысячи задействовано в международных перевозках. Ежегодно объем перевозок грузов автомобильным транспортом в России составляет порядка 5 млн тонн (67% от общего объема перевозок грузов транспортом).