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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии прокуроры защитили права воспитанников детских домов и приютов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии прокуроры защитили права воспитанников детских домов и приютов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Органы прокуратуры Башкортостана выявили нарушения законодательства в детских домах и приютах. В пресс-службе регионального надзорного ведомства привели ряд примеров.

Так, должностные лица уфимского дома ребёнка на протяжении нескольких лет не обращались в суд с иском о лишении родительских прав матери мальчика, оставившего его в 2015 году.

В Гафурийском районе работники социального приюта для детей и подростков не запросили сведения о родителях шести детей. А это было необходимо, чтобы признать их оставшимися без попечения и для назначения соцвыплат.

Кроме того, нарушались имущественные права несовершеннолетних подопечных.

В Стерлитамаке органы опеки и попечительства при оформлении свидетельства о рождении найденного в подъезде младенца не указали данные его матери. Её личность была установлена приговором суда, признавшего женщину виновной в оставлении ребёнка в опасности. Из-за допущенных чиновниками нарушений ребёнок не получал алименты.

У воспитанников Куганакского детского дома образовалась задолженность по коммунальным платежам на более чем 60 тысяч рублей. Это произошло из-за того, что должностные лица учреждения не уведомили управляющие компании о нахождении детей на попечении государства.

В Белокатайском районе воспитаннику социального приюта не сразу была оказана медпомощь. Ребенок с переломом ключицы был госпитализирован только на следующий день после получения травмы.

При попустительстве должностных лиц Серафимовского специального учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа, два воспитанника дважды самовольно ушли из учреждения и совершили угоны автомобилей и кражи.

«По выявленным фактам прокуроры внесли представления об устранении нарушений федерального законодательства. Прокуратура республики также внесла представления учредителям указанных детских учреждений — Министерства семьи, труда и социальной защиты населения, Министерства образования и Министерства здравоохранения РБ», — прокомментировали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Теги: прокуратура РБ
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