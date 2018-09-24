В Башкирии жители города Туймазы вышли на прогулку с доктором

Фото: администрация Туймазинского района



Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшую субботу, в преддверии Всемирного дня сердца, сотрудники туймазинской Центральной районной больницы провели ежегодную акцию под названием «Прогулка с доктором». Она прошла в Центральном парке культуры и отдыха города Туймазы.

В неформальной обстановке жители и гости муниципалитета смогли пообщаться и получить информацию о профилактике, диагностике, новых методах лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем от ведущих медицинских специалистов района. Также на территории парка был размещен и функционировал передвижной диагностический модуль, на базе которого все желающие смогли пройти диагностическое обследование: УЗИ, кардиовизор, измерение внутриглазного давления, артериального давления, антропометрические показатели, определение глюкозы в крови и получить консультацию эндокринолога, кардиолога и невролога, сообщили в администрации Туймазинского района.