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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии жители города Туймазы вышли на прогулку с доктором

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Туймазинского района

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшую субботу, в преддверии Всемирного дня сердца, сотрудники туймазинской Центральной районной больницы провели ежегодную акцию под названием «Прогулка с доктором». Она прошла в Центральном парке культуры и отдыха города Туймазы.

В неформальной обстановке жители и гости муниципалитета смогли пообщаться и получить информацию о профилактике, диагностике, новых методах лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем от ведущих медицинских специалистов района. Также на территории парка был размещен и функционировал передвижной диагностический модуль, на базе которого все желающие смогли пройти диагностическое обследование: УЗИ, кардиовизор, измерение внутриглазного давления, артериального давления, антропометрические показатели, определение глюкозы в крови и получить консультацию эндокринолога, кардиолога и невролога, сообщили в администрации Туймазинского района.

Теги: здравоохранение
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