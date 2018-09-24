Башкирия в федеральных СМИ: в Уфе инвалида переселяют в снесенный дом, возвращение Квята

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Стали известны российские города с лучшими муниципальными практиками. Победителями в разных номинациях стали города Уфа и Октябрьский, а также одно из сельских поселений Башкирии.

Уфа — город в парке. Власти России подвели итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко. В материале поясняется, что «в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развития ЖКХ» поступили 153 конкурсные заявки из 57 субъектов РФ. «Первое место в этой номинации заняла столица Республики Башкортостан Уфа. В этом городе с 2011 года реализуется концепция "Город в парке", суть которой заключается в использовании для отдыха имеющегося в городе потенциала озелененных территорий», — рассказали в агентстве. В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» победителем жюри назвало город Октябрьский также из Башкортостана. На звание лучшего по этой позиции претендовали 132 муниципалитета из 45 субъектов РФ, уточняет издание.

«Стройгазета» добавляет, что в этом же конкурсе в категории «Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территорий общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» второе место занял Урманаевский сельсовет Бакалинского района Башкортостана.

В будущем планируется расширить состав участников конкурса и увеличить размер денежных премий победителям. Сейчас размер премии в зависимости от занятого места и категории населенного пункта варьируется от 480 тыс. до 3,8 млн рублей, уточнили в газете.

В дом, которого нет. Тем временем в Уфе семью инвалида I группы обязали переселиться в снесенный дом. Как передает телеканал НТВ, «уфимские следователи разбираются в запутанной истории выселения парализованного пенсионера, которого обязали вернуться в дом, которого уже нет». Девять лет назад аварийную постройку снесли, а жильцам предоставили новые квартиры. Однако теперь «семью Авхадеевых заставляют съехать из просторной «трешки», которую им выделили по программе расселения из аварийного жилья. Такого решения в суде добились те же чиновники, что несколько лет назад вручали семье ключи от новой квартиры», — поясняют на телеканале. Оформить жилье в собственность не удалось из-за того, что брат пенсионера отказался от квартиры и получил компенсацию. «Это решение стало поводом для выселения всех Авхадеевых», — говорится в сюжете программы «ЧП».

Первый канал информировал, что в Уфе наградили победителей конкурса скрипачей Владимира Спивакова. Как отмечается в сюжете, первую премию за виртуозное владение смычком получила самая молодая участница — Мария Дуэньяс из Испании, которой всего 15 лет. «Главная награда для нее — исполнение мечты. Девушка сыграла с оркестром под управлением своего кумира».

Как рассказал сам Спиваков, «главное для меня не столько конкурс, а то, что семь с половиной тысячи детей после первого конкурса пошли в музыкальные школы и стали учиться музыке. Я очень счастлив, что в моем родном городе такое событие — второй конкурс», — отметил он.

Возвращение Квята. Портал Sport24.ru узнал, что российский гонщик, уроженец Башкирии Даниил Квят подписал контракт с автоспортивным менеджером Николя Тодтом. «Об этом сам Тодт сообщил изданию Autosport, заявив, что уже несколько месяцев работает над карьерой россиянина», — сообщает новостной сайт и напоминает, что в прошлом году Квят потерял место в «Торо Россо» и перешел на роль пилота «Феррари» по развитию. «Однако, по слухам, россиянин вернется в «Торо Россо» на сезон-2019. По некоторой информации, стороны уже подписали контракт. Один из пилотов команды на 2019 год должен быть объявлен на Гран-при России в Сочи, который пройдет с 28 по 30 сентября», — говорится в издании.

Удивительная карьера российского пилота совершает новый поворот, пишет об этом «Спорт-Экспресс» в статье «Возвращение Квята в "Торо Россо" — радоваться или плакать?». В «СЭ» рассказали, что Даниил Квят родился 26 апреля 1994 года в Уфе. С 12 лет из-за автогоночной карьеры жил в Италии, а в 2010 году попал в программу молодых пилотов «Ред Булла». В 2015-м Квят завоевал первый подиум «Формулы-12 в карьере, став вторым на «Гран-при Венгрии». В сентябре 2017-го за три гонки до финиша сезона Квята лишили места в заявке «Торо Россо», отмечается в материале. В «СЭ» пишут, что «новое возвращение в старую команду — это вызов в квадрате, ведь если Даниил согласился на такой вариант, то ему плевать на прошлые обиды, и он готов бесконечно доказывать, что его увольнение из "Ред Булла", а в последствии — из "Торо Россо" было огромной ошибкой».

Телеканал ОТР передает, что полиция Уфы подозревает главу туристической фирмы в мошенничестве на 16 миллионов рублей. Как сообщается, «50 клиентов компании обратились в правоохранительные органы с жалобой на директора предприятия. Они утверждают, что директор продала им путевки, но полученные деньги полностью забрала себе, хотя должна была оплачивать из этих сумм отели и перелеты».

Сейчас подозреваемая задержана, в ближайшее время ей предъявят обвинение, говорится в сюжете.