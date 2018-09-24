Фото: Госкомторговли РБ В России могут повысить возрастные ограничения при продаже алкоголя Фото: Госкомторговли РБ

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции. Одной из них может стать повышение до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции, заявила в интервью «РИА Новости» вице-премьер Правительства РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Она напомнила, что в рамках национального проекта «Демография» есть специальный федеральный проект, который связан со здоровым образом жизни, и он включает не только меры по ограничению или отказу от алкоголя и табака, но и меры, связанные со здоровым питанием, физической культурой, спортом.

«Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают, — заявила Голикова. — Никто не говорит о том, что всё нужно поставить под запрет. Но, тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года».