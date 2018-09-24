Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.24

EUR 78.07

24 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Модель из Башкирии борется за титул «Королева Благотворительности - 2018» на Тайване

ОБЩЕСТВО
Фото: модельное агентство «Мисс Башкортостан»

Фото: модельное агентство «Мисс Башкортостан»

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Модель из Башкирии Гузель Гизатуллина борется за титул «Королева Благотворительности — 2018».

Международный конкурс красоты и доброты Global Charity Queen- 2018 проходит на острове Тайвань. В нем участвуют 50 девушек из разных уголков планеты.

Гузель 20 лет, родом она из города Дюртюли, учится на третьем курсе Уфимского государственного нефтяного технического университета. Ведущая модель агентства «Мисс Башкортостан» является победительницей III республиканского конкурса красоты «Краса Башкортостана — 2018», победительницей проекта «Топ-модель Башкортостана — 2017», участницей Этноподиума на Байкале.

В рамках конкурса «Королева Благотворительности» участницы реализуют различные благотворительные проекты, посещают достопримечательности и красивые места острова.

Теги: конкурс красоты
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жительница Башкирии рассказала о том, как она попала на передачу «Поле чудес» и победила
Жительница Стерлитамака Олеся Костина победила в «Поле чудес». Телеигра с участием уроженки республики вышла в эфир 21 сентября. Женщина приехала на пере
Изуродованному в Уфе котенку предстоит пережить несколько операций
В уфимском микрорайоне Дёма днем 22 сентября горожанка нашла изуродованного котенка. Как сообщало агентство «Башинформ», у четырехмесячного животного, ле
В Башкирии история с выброшенными упаковками лекарств в лесу получила продолжение
В Кармаскалинском районе Башкортостана 21 сентября любители собирать грибы нашли разбросанные по лесу упаковки с лекарствами. Как сообщалось ранее, грибн
Рустэм Хамитов посетил производственные и социальные объекты Октябрьского
В ходе рабочей поездки в Октябрьский Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил производственные, социальные и инфраструктурные объекты, обсудил перспек
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть