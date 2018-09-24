Модель из Башкирии борется за титул «Королева Благотворительности - 2018» на Тайване

Жительница Башкирии рассказала о том, как она попала на передачу «Поле чудес» и победила

Жительница Стерлитамака Олеся Костина победила в «Поле чудес». Телеигра с участием уроженки республики вышла в эфир 21 сентября. Женщина приехала на пере