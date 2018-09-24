Модель из Башкирии борется за титул «Королева Благотворительности - 2018» на Тайване
Фото: модельное агентство «Мисс Башкортостан»
УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Модель из Башкирии Гузель Гизатуллина борется за титул «Королева Благотворительности — 2018».
Международный конкурс красоты и доброты Global Charity Queen- 2018 проходит на острове Тайвань. В нем участвуют 50 девушек из разных уголков планеты.
Гузель 20 лет, родом она из города Дюртюли, учится на третьем курсе Уфимского государственного нефтяного технического университета. Ведущая модель агентства «Мисс Башкортостан» является победительницей III республиканского конкурса красоты «Краса Башкортостана — 2018», победительницей проекта «Топ-модель Башкортостана — 2017», участницей Этноподиума на Байкале.
В рамках конкурса «Королева Благотворительности» участницы реализуют различные благотворительные проекты, посещают достопримечательности и красивые места острова.