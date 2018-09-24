В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали водителя-«рекордсмена» по накопленным штрафам

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Гафурийском районе Башкортостана сотрудники ГИБДД задержали 26-летнего местного жителя. Выяснилось, что водитель — «рекордсмен» по накоплению штрафов за максимально короткий промежуток времени: база показала 79 нарушений ПДД.

«Инспекторы 14 раз указывали ему на нарушение требований к светопропускаемости стекол, 65 раз он за рулем своей «Приоры» попал в объектив «Кречетов» за превышение скорости», — пояснили в ведомстве.

Штрафов набралось на сумму более 50 тысяч рублей. Оплачивать их водитель не торопился. В итоге он был привлечен за это к ответственности в виде обязательных работ. Штрафы ему также придется оплатить.