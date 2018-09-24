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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет международный форум «Транспорт Урала»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе пройдет международный форум «Транспорт Урала» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

III Международный форум «Транспорт Урала» состоится в Уфе с 26 по 28 сентября.

На встрече эксперты обсудят тенденции, проблемы и перспективы развития дорожно-транспортной отрасли.

Мероприятие проводится Правительством Республики Башкортостан, Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству совместно с ГКУ Транспортная дирекция Республики Башкортостан при организационной поддержке компаний «Башкиравтодор» и «Дортрансстрой».

Ключевым событием форума станет пленарное заседание «Воссоздавая транспортный мост из Азии в Европу. Точки роста» с участием руководства Министерства транспорта Российской Федерации. С целью вовлечения регионов в процесс реализации Межправительственных соглашений в дорожной сфере, проводится круглый стол с участием экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, является одной из пяти региональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН.

В рамках форума пройдут секции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного и речного транспорта, а также дорожно-строительного комплекса.

Выставка продемонстрирует новинки и достижения предприятий отрасли: свою продукцию презентуют представители ПАО «КАМАЗ», автомобильного завода «УРАЛ», Группы ГАЗ. Среди экспонатов — коммерческий транспорт MERCEDES, ISUZU, RENAULT, ПАЗ, IVECO, специализированная техника компаний «Меркатор», «Ярославич», «Спецмаш», «Башдизель», «ГрандАвто», «Француз», ELF, «Ремстройдормаш».

Впервые в выставке примет участие Международный аэропорт «Уфа». На стенде компании можно будет ознакомиться со всеми планируемыми изменениями на территории аэропорта в соответствии с международными стандартами.

Теги: выставки
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