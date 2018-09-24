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24 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Погода на 24 сентября: плюс 23 и небольшой дождь

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Погода на 24 сентября: плюс 23 и небольшой дождь Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В последний понедельник сентября Башгидрометцентр прогнозирует в республике местами небольшой дождь, ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, местами до +3. Днем воздух прогреется до +23 градусов, по востоку до +14 градусов.

Во вторник, 25 сентября, осадков не ожидается, ветер южный. Температура воздуха ночью +7+12 градусов, днем +18 +23.

В среду начнется незначительное похолодание. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, днем +14, +19 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Башкортостане третья декада сентября ожидается теплой, на 2-3 градуса выше нормы.

Теги: прогноз погоды, бабье лето
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