Зугура Рахматуллина: «Фольклор - это духовные истоки современной культуры»

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УФА, 23 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина приняла участие в III Межрегиональном фестивале-лаборатории русского фольклора «Народный календарь», посвященном праздникам сентября.

На фестиваль приехали многочисленные фольклорные ансамбли: взрослые, детские, семейные — из районов республики, Челябинской, Свердловской, Самарской областей, из Нижнего Новгорода. Они приготовили красочные выступления, а также показали интересные мастер-классы по изготовлению игрушек, по пошиву и правильному ношению традиционного русского костюма и сезонной одежды, по вокалу, по методике сборки фольклора, по квашению капусты.

Фестиваль имеет свою специфику. Проведению мероприятия предшествует кропотливая исследовательская работа его участников, направленная на всестороннее изучение особенностей праздничных обрядов, специфики атрибутов и церемониалов праздника и их обязательного соответствия его духу и содержанию, правил ношения одежды, исполнения фольклорных речитативов, частушек и песен.

На центральной площади с. Архангельское состоялся гала-концерт участников фестиваля с итоговым представлением «Семен-Летопроводец», на который собрались многочисленные зрители, молодежь и дети.

«Фольклор, заключающий в себе вековую житейскую мудрость, национальный дух и душу народа, — это духовные истоки современной культуры, — отметила в своем выступлении Зугура Рахматуллина. — Бессмертное народное творчество воспитывает в каждом из нас, наших детях и внуках уважение к своей истории, традициям и обычаям».

Красочные костюмы, задорные песни, интересные сценарии, многочисленные зрители, развернутый «Город мастеров», выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества и сельскохозяйственной продукции создали особый эмоциональный и праздничный дух фольклорного фестиваля. Мероприятие завершилось чествованием его дипломантов и лауреатов.

Гран-при было присуждено фольклорному ансамблю «Цвет Калина» с. Красный Зилим, который продолжает фольклорно-певческие традиции знаменитых «зилимских бабушек» — фольклорного коллектива «Русские узоры».

В 2017 году участники фестиваля показывали конкурсные программы, посвященные русским праздничным традициям августа, и по его итогам был подготовлен сборник сценариев народных праздников с приложением видеодиска конкурсных работ.

«Архангельский район — многонациональный район, который живет насыщенной этнокультурный жизнью, и фестиваль-лаборатория «Народный календарь», уже полюбившийся и его участникам, и его зрителям, с каждым годом расширяет свою географию и становится уникальным, наряду с латышским праздником «Лиго», культурным брендом района», — считает Зугура Рахматуллина.

Организаторы фестиваля — Министерство культуры Республики Башкортостан и администрация Архангельского района.