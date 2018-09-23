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В Башкирии школа и детский сад разместятся в одном современном здании

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике

УФА, 23 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В микрорайоне «Южный» г. Баймака началось строительство школы на 240 мест, совмещенной с детским садом на 120 мест.

Новые школа и детский сад возводятся в рамках строительства объектов к 100-летию образования Республики Башкортостан. Завершить работы планируется к 1 сентября 2019 года, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Баймакского района.

Школа и детский сад разместятся в одном трехэтажном здании. Здесь появятся медпункт, библиотека, спортзал, предусмотрена установка лифта. Сметная стоимость объекта составляет более 200 млн рублей, финансирование идет из бюджета республики.

Заказчиком работ является Управление капитального строительства РБ.

«Сегодня подготавливается строительная площадка, сделана разметка, на днях доставим тяжелую технику, которые начнут осуществлять копку котлована под фундамент. Проект школы с детским садом – уникальный, даже в городах такого нет, он разработан в соответствии со всеми современными строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории страны», — рассказал подрядчик, генеральный директор ООО «Ремстройцентр» Рафаил Исмагилов.

Теги: образование, строительство, социальные объекты
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