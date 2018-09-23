Фото: Vk Изуродованному в Уфе котенку предстоит пережить несколько операций Фото: Vk

УФА, 23 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском микрорайоне Дёма днем 22 сентября горожанка нашла изуродованного котенка. Как сообщало агентство «Башинформ», у четырехмесячного животного, лежавшего в кустах около дома №66 по улице Мусы Джалиля, были оторваны передняя и задняя правые лапы. Уфимка отвезла его в ветклинику, где его прокапали и взяли у животного необходимые анализы.

Женщина опубликовала в соцсети пост о помощи, зная, что на операции и восстановление кота потребуются немалые средства. Сегодня она рассказала, как себя чувствует покалеченное животное, что говорят врачи о его будущем.

«Прежде всего, хочу всех поблагодарить за репосты и помощь. Вчера поздно вечером были готовы анализы. Выяснилось, что у котёнка большая кровоподтеря и понижен гемоглобин. Было рекомендовано стабилизировать его состояние перед операцией, поднять показатели в течение трех дней, иначе операцию он может не перенести. Ночью котёнка отвезла на передержку с медуходом — у сотрудника большой опыт по выхаживанию тяжелобольных животных. Было выписано много лекарств. Необходимые препараты приобрела вчера, остальные довезу сегодня», — сообщила уфимка.

Сейчас женщина занимается отчетом по переводам, которых было сделано около сотни.

«На оформление уйдет большое количество времени. Поэтому, пожалуйста, не переживайте, я все сделаю, но не ежеминутно», — заверила местная жительница.

По ее словам, многие звонят и просят усыпить котенка. Врачи говорят, что у животного есть шансы на выживание. Поэтому женщина не смогла взять «на свою душу такое решение».

«Врач мне сказал, что у котёнка обширные повреждения, но шансы есть. Операция предстоит тяжёлая. Помимо ампутации необходима пластическая операция. По его словам, такие кошки выживают и живут», — сообщила она.

Что касается причин, почему животное осталось без лап, есть несколько версий. По словам уфимки, в клинике сразу сказали, что котенок не был сбит машиной, не падал с высоты и не страдал от нападения, например, собаки. По характеру повреждений, лапы оторвали либо срезали. Такое увечье могли нанести живодеры либо котенок угодил в капкан (рядом есть частный сектор), либо залез ночью под капот машины погреться – его зажало ремнем генератора, а водитель достал, выкинул и уехал.

Сейчас женщине больше всего хочется, чтобы котенку помогли, и чтобы у него появился хозяин.