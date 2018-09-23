В Башкирии в рамках подготовки ко Всемирной Фольклориаде проходят «Славянские встречи»

УФА, 23 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Туймазинском районе Башкортостана ежегодно проходят десятки музыкальных праздников, на которые собираются народные таланты со всей округи.

Все популярнее среди исполнителей становится Открытый районный фестиваль «Славянские встречи». Нынче он проходил в шестой раз в рамках подготовки ко Всемирной Фольклориаде – 2020 с целью сохранения и развития культурного наследия восточных славянских народов.

В фестивале приняли участие около 20 профессиональных и самодеятельных творческих коллективов из Туймазинского, Бакалинского, Шаранского районов, г. Октябрьского и пос. Уруссу Татарстана, без ограничения возраста и ведомственной принадлежности.

Исполнялись русские, украинские, белорусские песни и народные или стилизованные славянские танцы на выбор. Жюри оценивало конкурсные программы по трем номинациям: «Вокал», «Хореография» и «Народный обряд», где учитывались художественный и профессиональный уровень участников музыкального праздника, исполнительское мастерство, артистизм, сценическая культура, соответствие манеры исполнения народной традиции, костюмы, музыкальные инструменты.

Обладателем Гран-при стал постоянный участник и неоднократный призер фестиваля — народный вокальный ансамбль «Рябинушка» Дворца культуры и спорта «Юбилейный» с. Кандры Туймазинского района. Коллектив исполнил русскую народную песню «На заре, на зорьке» и украинскую народную песню «Несе, Галя, воду». Не обидело жюри и гостей, практически все они вошли в число призеров, награждены дипломами и призами, сообщил председатель муниципального общественного совета по культуре Мусавир Камалетдинов.

Организаторами фестиваля выступили отдел культуры администрации Туймазинского района, Дворец культуры «Родина», Межпоселенческая клубная система и местное славянское общество «Наследие».