Фото: Ксения Калинина Уфу окутал густой туман Фото: Ксения Калинина

УФА, 23 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Воскресным утром Уфу и некоторые районы республики окутал густой туман, видимость составляет 500 м и менее.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 23 сентября местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до 0,-2°.

В течение дня будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью +4,+9°, днем воздух прогреется до 17-22°.

Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до 0,-2°. В связи с этим МЧС по РБ предупреждает, что есть риск гибели сельскохозяйственных культур, рекомендуется предпринять меры по защите насаждений.