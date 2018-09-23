Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.24

EUR 78.07

23 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфу окутал густой туман

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Уфу окутал густой туман Фото: Ксения Калинина

УФА, 23 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Воскресным утром Уфу и некоторые районы республики окутал густой туман, видимость составляет 500 м и менее.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 23 сентября местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до 0,-2°.

В течение дня будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью +4,+9°, днем воздух прогреется до 17-22°.

Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до 0,-2°. В связи с этим МЧС по РБ предупреждает, что есть риск гибели сельскохозяйственных культур, рекомендуется предпринять меры по защите насаждений.

Теги: туман, погода
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Башкирии нашел рядом с детским лагерем выброшенные упаковки с лекарствами
В Кармаскалинском районе Башкортостана 21 сентября супруги собирали в осеннем лесу грибы. Недалеко от детского спортивно-оздоровительного лагеря они наш
Жительница Башкирии победила в телеигре «Поле чудес»
Жительница Стерлитамака Олеся Костина стала победительницей телеигры «Поле чудес». Она приехала на передачу с дочкой и сыном. Женщина угадала все загада
ХК «Салават Юлаев» на домашнем льду разгромил «Барыс»
22 сентября на льду «Уфа-Арены» в рамках регулярного чемпионата КХЛ встречаются ХК «Салават Юлаев» и «Барыс». На данный момент хозяева после восьми матч
В Уфе задержана директор турфирмы, подозреваемая в мошенничестве на 16 млн рублей
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе выявил факт мошеннических действий со стороны руководителя одн
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть