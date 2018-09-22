Фото: ufacity.info В Уфе вандалы оторвали голову металлическому павлину Фото: ufacity.info

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Советском районе Уфы вандалы повредили металлическую фигуру павлина. Неустановленные лица оторвали у статуи голову. В информационно-аналитическом отделе местного муниципалитета сообщили, что арт-объект появился на проспекте Октября в районе остановки «Фирма «Мир» совсем недавно.

«Не мишке лапу, а голову птичке открутили. Кого коробит красота?», — написали в соцсети местные жители.

В ведомстве отметили, что злоумышленников не останавливает серьёзное наказание за прочу городского имущества: от штрафа до 40 тысяч рублей до ареста на срок до трёх месяцев. Кроме того, виновным в вандализме могут грозить обязательные работы на срок до 180 часов либо исправительные работы на срок до 360 часов.

«По данному факту будет проведена проверка — система уличного видеонаблюдения в Уфе позволяет выявить многие правонарушения», — пояснили в местной администрации и добавили, что сейчас проводятся меры по восстановлению арт-объекта.