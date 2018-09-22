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22 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС предупреждает о понижении температуры до двух градусов мороза

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

МЧС предупреждает о понижении температуры до двух градусов мороза Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

По прогнозу Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 23 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°.

В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур. Аграриям рекомендуется предпринять меры по защите насаждений. Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты). Защитить культуры от заморозка можно и при помощи дымления (окуривания), используя для этого дымовые шашки или дымовые кучи.

«В связи с минусовой температурой, также повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, в связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления», — предупредили в МЧС.

Теги: прогноз погоды
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