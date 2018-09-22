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22 сентября Суббота

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

«Единая Россия» определила кандидатуру на пост председателя Госсобрания Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Единая Россия» определила кандидатуру на пост председателя Госсобрания Башкирии Фото: пресс-служба Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия»

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Доме Госсобрания РБ 22 сентября состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». Председатель парламента Башкортостана, секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев выступил с докладом об итогах выборов депутатов Госсобрания шестого созыва. Он отметил, что в республике один из лучших показателей электоральной активности в стране.

«75 новых депутатов в новом составе Госсобрания Республики Башкортостан. Из старого созыва остались только 35 человек. Я думаю, такой реформации ни один парламент никогда не претерпевал. Надеемся на новый импульс, что креативные люди пришли. Это позволит нам более качественно формировать законотворческую деятельность, обогатиться за счет опыта новых коллег», — процитировала слова Константина Толкачева пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

По информации пресс-службы республиканского парламента, одним из пунктов повестки дня стал вопрос об определении кандидата на должность председателя Государственного Собрания шестого созыва от «Единой России». Было предложено две кандидатуры: действующий спикер парламента Константин Толкачев и действующий заместитель председателя Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Наиль Гиззатуллин. В тайном голосовании Константин Толкачев набрал — 182 голоса, а его соперник Наиль Гиззатуллин — 17 голосов. Константин Толкачев выдвигается на пост председателя Госсобрания республики уже в пятый раз.

«В 2019 году нам предстоит масштабный цикл избирательных кампаний, началом которого станет участие регионального отделения в выборах Главы республики и депутатов сельских поселений. Последнее – это 7332 мандата в 777 советах сельских и городских поселений 53 районов», — сказал председатель парламента.

Теги: Госсобрание РБ, Константин Толкачев
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