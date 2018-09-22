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Жительница Башкирии победила в телеигре «Поле чудес»

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео www.1tv.ru/shows/pole-chudes

Жительница Башкирии победила в телеигре «Поле чудес» Фото: стоп-кадр видео www.1tv.ru/shows/pole-chudes

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Стерлитамака Олеся Костина стала победительницей телеигры «Поле чудес». Она приехала на передачу с дочкой и сыном. Женщина угадала все загаданные слова: сначала в составе третьей тройке игроков, потом в финале и затем в суперигре.

«В старину на Руси беременным запрещалось сидеть, закинув ногу на ногу. Считалось, что от этого ребёнок может родиться... каким?», — задал вопрос участникам третьей тройки игроков ведущий Леонид Якубович.

Жительница Стерлитамака угадала слово — «косолапый».

«В старину было одно оригинальное средство от порчи. Для того, чтобы оно подействовало, его помещали за пазуху», — так звучал вопрос финальной части игры.

«Мыло», — назвала Олеся Костина и стала победителем игры «Поле чудес».

На заработанные 800 очков она выбрала смартфон, мобильный телефон, швейную машинку и постельное белье. Жительница Башкирии согласилась на суперигру и выиграла компьютер.

«На суперигру согласилась не раздумывая, не сомневалась в своей победе. У меня очень большая группа поддержки — друзья, семья, коллеги. Счастлива была пообщаться с Леонидом Аркадьевичем — он очень милый, добрый, веселый и задорный. Верьте в свою мечту, свои силы и побеждайте», — поделилась впечатлениями Олеся Костина.

Теги: телевидение
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