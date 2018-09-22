Фото: соцсети В Уфе задержана директор турфирмы, подозреваемая в мошенничестве на 16 млн рублей Фото: соцсети

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе выявил факт мошеннических действий со стороны руководителя одного из туристических агентств города.

По предварительным данным пресс-службы городского Управления МВД, в течение двух месяцев директор турфирмы, пользуясь служебным положением, заключала с уфимцами договоры на покупку путевок. Полученные от клиентов деньги она присваивала.

«Сейчас с заявлениями о мошенничестве в полицию обратились около 50 граждан. Предварительная сумма ущерба составила около 16 миллионов рублей», — прокомментировал представитель ведомства. — Местонахождение подозреваемой установлено, она задержана. В отношении подозреваемой возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ».

Ранее пострадавшие туристы обратились в агентство «Башинформ» и рассказали о своей ситуации.

«Мы всей семьей (четверо взрослых и трое маленьких детей) хотели в октябре отдохнуть во Вьетнаме. Обратились в данную турфирму (офис «FiveStars» находится на улице Зорге) через хороших знакомых, — поделилась с ИА «Башинформ» одна из пострадавших туристок. — В итоге за путевки на море мы отдали около 400 тысяч рублей и остались без отпуска».

19 сентября сотрудники МВД нанесли визит в уфимскую туристическую фирму, где горожане приобрели путевки в Турцию, Грузию, Вьетнам и Таиланд. Представители правоохранительных органов провели выемку документов.