Фото: автор Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничного» рейда Фото: автор

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане Госавтоинспекция подвела итоги «пятничного» профилактического рейда. По данным ведомства, по республике в целях административного воздействия на нарушителей было составлено 2813 материалов.

«Среди них — 79 фактов выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами и создаёт реальную угрозу жизни и здоровья других участников дорожного движения. За время проведения рейда задержаны 66 водителей за управление транспортом в нетрезвом состоянии», — сообщили в ГИБДД.

В Уфе сотрудники ГИБДД составили 400 административных материалов. Из них в отношении водителей, осуществляющих перевозку пассажиров, — 89. Задержано и привлечено к ответственности 11 нетрезвых водителей.