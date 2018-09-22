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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничного» рейда

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничного» рейда Фото: автор

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане Госавтоинспекция подвела итоги «пятничного» профилактического рейда. По данным ведомства, по республике в целях административного воздействия на нарушителей было составлено 2813 материалов.

«Среди них — 79 фактов выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами и создаёт реальную угрозу жизни и здоровья других участников дорожного движения. За время проведения рейда задержаны 66 водителей за управление транспортом в нетрезвом состоянии», — сообщили в ГИБДД.

В Уфе сотрудники ГИБДД составили 400 административных материалов. Из них в отношении водителей, осуществляющих перевозку пассажиров, — 89. Задержано и привлечено к ответственности 11 нетрезвых водителей.

Теги: ГИБДД, профилактика
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