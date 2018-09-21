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Уфа   °

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В Уфе представили статуэтки победителей премии «Мобильный репортер года»

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе представили статуэтки победителей премии «Мобильный репортёр года».

Каждая из них неповторима и сделана в уникальной технике. Автором стал известный художник Салават Гилязетдинов. Он отмечает, что его давно привлекает тема истории, культуры республики и в своих работах он старается использовать сюжеты с национальным колоритом.

«Мне посчастливилось в творческой жизни найти свою тему. Это тема культуры, истории нашего края, связанная с песнями, легендами. Эта тема настолько благодарная, что ее можно развивать в самых разных направлениях искусства. В этих статуэтках мы обратились к редкому направлению башкирского искусства – технологии покрытия металлических изделий горячей эмалью. На каждой статуэтке можно видеть свой сюжет. Все их объединяет тема меда. И через медовую тему мы показываем разнообразие нашей республики», — рассказывает Салават Гилязетдинов.

Кроме того, художник отмечает, что и народные корреспонденты ищут сюжеты для своих мобильных репортажей, словно пчелы добывают мед.

Напомним, третья Всероссийская ежегодная премия «Мобильный репортер года» пройдёт в Уфе с 27 по 29 сентября. В столице республики съедутся народные корреспонденты со всей страны. Среди них выберут лучших по номинациям, среди которых «Репортаж», «Погодный блок», «Позитив», «Социальная проблема» и другие.

Теги: мобильный репортер, награды, телевидение
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