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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Награждение победителей журналистского конкурса «Многоликая Россия» пройдет в Казани

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Награждение победителей ХI Всероссийского открытого журналистского конкурса «Многоликая Россия» пройдет в Казани.

Заявки от участников принимались с 6 марта по 1 августа этого года. За это время поступило 1392 работы из 49 регионов страны, сообщает﻿ «Татар-информ». По традиции активное участие в конкурсе принимают и представители Башкортостана.

Призовой фонд составил 1 млн 820 тыс рублей, из них 500 тыс рублей — Гран-при.Церемония награждения пройдет 24 сентября. В этот день так же запланирован мастер-класс от главного редактора телеканала «Россия 24» Евгения Бекасова.Ежегодный конкурс проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» с целью содействия популяризации и сохранению национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории России.Учредитель конкурса — Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям при содействии Федерального агенства по делам национальностей.

Теги: журналистика, сми
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