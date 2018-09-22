Около 200 скамеек изготовят в исправительных колониях Башкирии для уфимских парков

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина, фото автора/.

Для уфимских парков осужденным предстоит сделать порядка 200 скамеек. По данным пресс-службы республиканского УФСИН, органы госвласти и местного самоуправления приобретают товары, произведенные в исправительных учреждениях.

«Например, колония-поселение №6 и администрация Стерлитамака ежегодно, начиная с 2014 года, заключают договоры на поставку цветов для озеленения города на сумму порядка 1 млн рублей. Исправительная колония №9 (ИК-9) изготовила чугунные секции для ограждения набережной реки Белой в Уфе. Это позволило в 2017 году получить доход в размере 1,7 млн. руб. ИК-13 производит скамейки для благоустройства уфимского парка им. И. Якутова. Уже получен доход — более 80 тысяч рублей. Для парков Уфы предстоит сделать порядка 200 скамеек», — сообщили в ведомстве и добавили, что с начала текущего года объем выпуска продукции для государственных и муниципальных нужд составил 2,6 млн рублей.

В исправительных учреждениях Башкортостана занимаются металлообработкой, машиностроением, пошивом изделий, деревообработкой, производством продуктов питания. В региональном УФСИН отметили, что объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг за восемь месяцев текущего года составил 455 млн рублей.

«ИК-9 по праву считается одним из мощнейших структурных подразделений уголовно-исполнительной системы республики. Продукция «девятки» дает более трети от всего объема выпуска товаров и оказанных услуг исправительными учреждениями республики», — подчеркнули в ведомстве.

В колонии производят вентиляционное оборудование, выпускаются чугунные люки и канализационные решетки, производят мангалы, печи, каминные наборы, а также изделия для дизайна улиц — кованые решетки, фонари, художественно выполненные таблички с названиями улиц, скамейки с коваными элементами, урны. Скамейки из чугунного литья производства ИК-9 установлены в парке Гафури, в сквере перед Домом профсоюзов, на улице Пушкина.